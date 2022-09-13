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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 своих военных в боях на границе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана заявляет о гибели 50 военнослужащих ВС Азербайджана в результате широкомасштабных действий Армении 12 и 13 сентября на азербайджано-армянской границе.

"В результате широкомасштабных провокационных действий Армении 12 и 13 сентября на азербайджано-армянской границе в направлении Дашкесана, Кялбаджара, Лачина и Зангилана шахидами стали 50 военнослужащих Азербайджана. Из них 42 человека являются военнослужащими Азербайджанской армии и 8 человек - Государственной пограничной службы", - говорится в сообщении министерства.

Ранее во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о гибели 49 армянских военнослужащих. "Но это не окончательная цифра, и информация нуждается в уточнении", - сказал он, выступая в парламенте республики.

Ранее во вторник в Ереване сообщили о боях с ВС Азербайджана по ряду направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвижения вглубь территории Армении.

Со своей стороны, в Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы".

Армения Азербайджан
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