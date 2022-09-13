В Латвии расследуют, почему трейдер Latvijas gaze может не обеспечить запас газа на зиму

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Латвии сообщила, что начала расследование по поводу соответствия действий газотрейдера - компании Latvijas gaze - требованиям закона об энергетике в связи с необеспечением ею резервов природного газа для поставки потребителям в сезоне 2022-2023 годов.

В настоящее время объем принадлежащих непосредственно Latvijas gaze запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище (ПХГ) составляет, по данным компании, менее 0,3 ТВт.ч. Компания сообщала, что у нее недостаточно природного газа для обеспечения домохозяйств в холодный период (с октября по апрель), и она не может выполнить положения закона об энергетике в отношении резервов, которые на 31 августа должны были составить 1,15 ТВт.ч.

На 10 августа объем газа, принадлежащего Latvijas gaze, который находился в Инчукалнском ПХГ, составлял 0,75 ТВт.ч, а к 31 августа компания прогнозировала его уменьшение (с учетом выполнения имеющихся договорных обязательств) до 0,69 ТВт.ч.

По информации прокуратуры, параллельно с оценкой фактов, указанных в поступивших в прокуратуру заявлениях, и с принятием решения о возбуждении уголовного дела заявления также были направлены в Службу госбезопасности Латвии (СГБ), а часть, касающаяся возможного обхода санкций, - в Службу финансовой разведки.

По решению правительства объем природного газа для снабжения домохозяйств в предстоящем отопительном сезоне установлен на уровне 1,15 ТВт.ч, и Latvijas gaze обязана хранить это количество природного газа в хранилище Инчукалнса. При этом трейдер не имеет права передавать эти резервы другим пользователям газовой системы.

Министерство экономики ранее заявило, что на имя Latvijas gaze в Инчукалнском газохранилище хранится природный газ в объеме, превышающем размер запасов, необходимых для снабжения населения. Эту информацию подтвердил и единый оператор системы транспортировки и хранения природного газа - компания Conexus Baltic Grid.

Председатель правления Latvijas gaze Айгар Калвитис 31 августа в телеэфире объяснил, что этот газ принадлежит другим владельцам, которые поручили Latvijas gaze закупить его еще весной.

Однако за неделю до этого премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил: "Правительство определило, что газ предназначен для латвийских домохозяйств, и предприятие не сможет использовать его на другие нужды. Правительству не интересны внутренние проблемы и возражения Latvijas gaze, компании придется выполнять решение".