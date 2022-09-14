В Баку сообщили об обстреле позиций азербайджанских военных со стороны ВС Армении

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана сообщило о нарушении режима прекращения огня со стороны ВС Армении и обстреле позиций азербайджанских военных на границе.

"ВС Армении вновь нарушили соглашение о прекращении огня и открыли огонь по нашим подразделениям, дислоцированным в Кяльбаджарском и Лачинском районах (на границе с Арменией - ИФ), в ночь с 13 на 14 сентября и утром сегодняшнего дня из минометов и артиллерийских орудий различного калибра", - отмечается в информации.

По данным ведомства, в настоящее время армянские военные периодически подвергают обстрелу позиции ВС Азербайджана. "Подразделения ВС Азербайджана принимают необходимые адекватные ответные меры", - указывает Минобороны.

Ранее в среду Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана с утра начали наступление в направлении армянских населенных пунктов Джермук в Вайоцдзорской области и Верин Шоржа Гегаркуникской области на востоке Армении.

"В направлении Джермука ВС Азербайджана применили ударный беспилотник. С 08:00 противник, применяя артиллерию, минометы, начал наступательные действия в направлении Джермука и Верин Шоржа", - заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян на брифинге.