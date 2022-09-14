Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

В Баку сообщили об обстреле позиций азербайджанских военных со стороны ВС Армении

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана сообщило о нарушении режима прекращения огня со стороны ВС Армении и обстреле позиций азербайджанских военных на границе.

"ВС Армении вновь нарушили соглашение о прекращении огня и открыли огонь по нашим подразделениям, дислоцированным в Кяльбаджарском и Лачинском районах (на границе с Арменией - ИФ), в ночь с 13 на 14 сентября и утром сегодняшнего дня из минометов и артиллерийских орудий различного калибра", - отмечается в информации.

По данным ведомства, в настоящее время армянские военные периодически подвергают обстрелу позиции ВС Азербайджана. "Подразделения ВС Азербайджана принимают необходимые адекватные ответные меры", - указывает Минобороны.

Ранее в среду Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана с утра начали наступление в направлении армянских населенных пунктов Джермук в Вайоцдзорской области и Верин Шоржа Гегаркуникской области на востоке Армении.

"В направлении Джермука ВС Азербайджана применили ударный беспилотник. С 08:00 противник, применяя артиллерию, минометы, начал наступательные действия в направлении Джермука и Верин Шоржа", - заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян на брифинге.

Армения Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении армянского курорта Джермук

Что случилось этой ночью: среда 14 сентября

Таджикские военные применили минометы против пограничников Киргизии

Таджикские военные применили минометы против пограничников Киргизии

Император Японии с супругой приедут на похороны Елизаветы II

ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации

США призвали РФ поучаствовать в урегулировании ситуации между Ереваном и Баку

США призвали РФ поучаствовать в урегулировании ситуации между Ереваном и Баку

Гроб с телом Елизаветы II доставили из Эдинбурга в Лондон

Гроб с телом Елизаветы II доставили из Эдинбурга в Лондон

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 своих военных в боях на границе

Военная операция на Украине

Берлин сообщил о полуторачасовом разговоре Путина и Шольца об Украине

Берлин сообщил о полуторачасовом разговоре Путина и Шольца об Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });