В Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении армянского курорта Джермук

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ВС Азербайджана с утра в среду начали наступление в направлении армянских населенных пунктов Джермук в Вайоцдзорской области и Верин Шоржа Гегаркуникской области на востоке Армении, заявили в Минобороны Армении.

"В направлении Джермука ВС Азербайджана применили ударный беспилотник. С 08:00 противник, применяя артиллерию, минометы, начал наступательные действия в направлении Джермука и Верин Шоржа", - заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян на брифинге в среду.

Джермук - курортный город с оздоровительными медкомплексами с горячими питьевыми источниками. Верин Шоржа находится в восточной части озера Севан.

Торосян заявил, что ВС Армении предпринимают меры по сдерживанию азербайджанских военных.