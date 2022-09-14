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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Свыше 2,5 тыс. мирных жителей на востоке и юге Армении эвакуированы из зоны обстрелов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Более 2500 человек эвакуированы в Армении из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Азербайджана, сообщает офис омбудсмена Армении.

"По крайней мере 2570 человек эвакуированы из своих домов в населенных пунктах Сотк, Норабак, Кут, Азат, Айрк, Третук, Кутакаван Гегаркуникской области (восток Армении - ИФ), а также Чакатен, Шикаох, Срашен, Неркин Анд, Ахиту, Акнер, Верин Шен Сюникской области (юг Армении - ИФ). Большинство эвакуированных - женщины, дети и пожилые", - сообщает офис защитника прав человека.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о жертвах среди гражданского населения в результате обстрелов территории республики со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

"ВС Азербайджана ведут обстрел в направлении населенных пунктов Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш, Ишханасар, Джермук, применяют беспилотники, минометы. С армянской стороны есть жертвы, в том числе, среди гражданского населения. Есть существенные потери военной техники. ВС Азербайджана не прекращают попыток нападения", - говорится в письме Симоняна, адресованном международным коллегам.

Армения Азербайджан
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