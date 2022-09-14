Минобороны РФ сообщило о ночном ударе "Искандером" по военной инфраструктуре Украины

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России в среду опубликовало видео ночного удара ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" по военной инфраструктуре Украины.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что удар нанесен расчетами комплексов "Искандер" Западного военного округа. На видео показан выход "Искандера" на боевую позицию, работа расчета и пуск ракеты.

"Искандеры" могут гарантированно уничтожить любой военный объект на полтысячи километров от линии фронта на территории противника", - сообщило Минобороны РФ.

"Точечные удары наносятся на удалении от гражданских объектов исключительно по укрепрайонам и военной технике ВСУ", - говорится в сообщении.