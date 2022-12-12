Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:08

Минобороны РФ сообщило о применении "Искандеров" против украинских военных объектов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные применяют ракетные комплексы "Искандер" Западного военного округа (ЗВО) для уничтожения украинских военных объектов, сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" Западного военного округа по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

На распространенном ведомством видео показана подготовка пусковой установки к боевому применению и пуск ракеты комплекса "Искандер".

"В ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ", - отметили в Минобороны.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

Хроника 24 февраля – 12 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 11 декабря

Путин и Эрдоган обсудили энергетические проекты, "зерновую сделку", Украину и Сирию

Более 26 тыс. жителей Чувашии остались без света из-за непогоды

Свыше 362 млн рублей направят на поддержку многодетных семей в РФ

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели 7 096 человек

На строительство больниц в Подмосковье и Тверской области выделили свыше 4 млрд руб.

Медведев заявил о наращивании в России производства наиболее мощных средств поражения

Медведев заявил о наращивании в России производства наиболее мощных средств поражения

Два человека погибли и трое ранены в результате ракетного удара ВСУ по Мелитополю

Глава Крыма сообщил о системе ПВО, сработавшей над Симферополем

Что произошло за день: суббота, 10 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });