Минобороны РФ сообщило о применении "Искандеров" против украинских военных объектов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные применяют ракетные комплексы "Искандер" Западного военного округа (ЗВО) для уничтожения украинских военных объектов, сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" Западного военного округа по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

На распространенном ведомством видео показана подготовка пусковой установки к боевому применению и пуск ракеты комплекса "Искандер".

"В ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ", - отметили в Минобороны.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.