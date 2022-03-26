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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Военные РФ ракетным ударом "Искандера" уничтожили украинский ЗРК "Бук"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские военные ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер" уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук" под Киевом, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"По разведанной позиции зенитно-ракетного комплекса "Бук" ВСУ был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом. Точным попаданием в цель ЗРК был уничтожен", - говорится в сообщении.

По данным министерства, комплекс ПВО находился в Киевской области.

Минобороны РФ опубликовало видеокадры нанесения удара по комплексу.

Хроника 24 февраля – 26 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Киевская область Бук Искандер Минобороны РФ
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