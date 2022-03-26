Военные РФ ракетным ударом "Искандера" уничтожили украинский ЗРК "Бук"
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские военные ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер" уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук" под Киевом, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"По разведанной позиции зенитно-ракетного комплекса "Бук" ВСУ был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом. Точным попаданием в цель ЗРК был уничтожен", - говорится в сообщении.
По данным министерства, комплекс ПВО находился в Киевской области.
Минобороны РФ опубликовало видеокадры нанесения удара по комплексу.