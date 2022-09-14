В Херсонской области сообщили, что регион получает электроэнергию из Крыма

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Херсонская область получает электроэнергию с территории Крымского полуострова по восстановленным линиям электропередачи, сообщил во вторник председатель правительства региона Сергей Елисеев.

"Крым - это наш энергомост, это наша гарантия энергетической безопасности... Те ЛЭП, которые были повреждены в 2015 году, восстановлены. Через Джанкой осуществляется устойчивая поставка электроэнергии на территорию Херсонской области", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Елисеев также сообщил, что сейчас ведутся работы по переподключению газотранспортной системы Херсонской области для начала поставок газа из Крыма.

Все населенные пункты на подконтрольной РФ части Запорожской области Украины также получают электроэнергию из Крыма после остановки АЭС в Энергодаре, сообщил накануне глава администрации региона Евгений Балицкий.

Ранее со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова сообщалось, что республика готова поставлять в Херсонскую область электроэнергию и газ - до 3 млн кубометров в сутки.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.