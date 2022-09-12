В Запорожье заявили, что получают электроэнергию из Крыма после остановки ЗАЭС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Все населенные пункты на подконтрольной РФ части Запорожской области Украины получают электроэнергию из Крыма после остановки АЭС в Энергодаре, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

"Вся освобожденная от нацизма Запорожская область сегодня питается из Крыма, у нас есть стабильное электричество. Никаких отключений у нас нет, за исключением мелких перепадов, когда бывают переподключения", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, специалисты заверяют, что поступающей электроэнергии будет достаточно, в том числе зимой, когда возрастает потребление.

По данным Балицкого, в последние сутки практически прекратились обстрелы региона со стороны ВСУ.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

В последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки, однако из-за повреждений ЛЭП обстрелами они несколько раз отключались. В итоге 11 сентября был остановлен последний работавший реактор, станция не вырабатывает электроэнергию.