В Херсонской области сообщили о начале поставок газа и угля из РФ в регион

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Херсонскую область начались поставки газа и угля с территории РФ, сообщил председатель правительства военно-гражданской администрации (ВГА) региона Сергей Елисеев.

"Мы переключились на обеспечение газом с территории России, с территории Крыма. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что Херсонская область будет обеспечена газом в достаточном количестве. Особенно это важно для нас при подготовке к осенне-зимнему периоду при наступлении холодов", - сказал он в своем видеообращении в телеграм-канале ВГА области.

По словам Елисеева, на территорию Херсонской области также завозится 30 тысяч тонн угля. "Мы его будем распределять по военно-гражданским администрациям. Несомненно, все котельные будут обеспечены твердым топливом. Население будет получать уголь в этом году бесплатно. Правительство военно-гражданской администрации приняло такое решение", - добавил Елисеев.

Ранее со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова сообщалось, что республика готова поставлять в Херсонскую область электроэнергию и газ - до 3 млн кубометров в сутки. В середине сентября стало известно, что область уже получает электроэнергию с территории полуострова.