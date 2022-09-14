В Азербайджане приостановили деятельность соцсети TikTok

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Служба Государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в среду заявила о приостановке в стране деятельности социальной сети TikTok.

В заявлении ведомства говорится, что в социальной сети ТикТок "публикуются материалы о ведении боевых действий, которые бросают тень на успехи азербайджанской армии, содержат военную тайну и направлены на возникновение ложного мнения среди общественности".

В связи с этим было принято решение "о временном ограничении деятельности социальной сети TikTok на территории Азербайджана, о чем было подано ходатайство в соответствующие органы", - сообщается в заявлении службы Государственной безопасности Азербайджана.

Ранее в Ереване сообщили о боях в ночь на 13 сентября с ВС Азербайджана по нескольким направлениям армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвижения вглубь территории Армении. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о гибели 49 армянских военных.

Со своей стороны, в Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана, обеспечению безопасности военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах. Также сообщалось о 50 погибших азербайджанских военных.