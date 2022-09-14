Баку предложил Еревану гуманитарное прекращение огня

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"Байрамов проинформировал противоположную сторону о напряженности в регионе, возникшей в результате провокаций армянской стороны. Он довел до сведения собеседника, что Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня, отметив, что обострение и дестабилизация ситуации не отвечают интересам нашей страны", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Швыдкой выразил надежду на прекращение боевых действий.

Днем Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан заявила, что в одностороннем порядке предлагает передать армянской стороне до ста тел погибших военнослужащих ВС Армении, которые были убиты в перестрелках на границе 12-13 сентября. В связи с этим госкомиссия призвала Армению прекратить огонь.

В последние дни Баку и Ереван сообщают об обстрелах своих позиций и обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Минобороны России вечером 14 сентября, как и прошлым вечером, заявило, что за минувшие сутки в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе никаких нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Азербайджан привержен выполнению обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, заявил на брифинге для военных атташе иностранных государств начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов.

Он сообщил дипломатам об обстреле армянской стороной с использованием разнокалиберного оружия и артиллерийских установок позиций азербайджанских армии и гражданской инфраструктуры и возложил на военно-политическое руководство Армении ответственность за обострение ситуации в регионе.

"Азербайджан пытается достичь экстерриториального коридора (через территорию Армении в Нахичевань и дальше в Турцию - ИФ). Армения неоднократно заявляла, что готова предоставить пути сообщения Азербайджану после уточнения режима автотранспортных перевозок, что должно обеспечивать суверенность и правомочие стран над проходящими через их территории дороги. Кроме того, Азербайджан препятствует реализации договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения", - заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с послами иностранных государств в Ереване.

Он добавил, что в настоящее время Азербайджан пытается силой достичь реализации своих требований и отказывается от переговоров с Арменией о карабахском урегулировании, заявляя, что вопрос армян Карабаха является внутренней проблемой Азербайджана. По его словам, подобный подход неприемлем для Армении.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в этот же день на встрече со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром обвинил Армению в нарушении положений трехсторонних заявлений и договоренности лидеров двух стран, достигнутых при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля.