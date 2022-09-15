В НСПК не зафиксировали проблем с приемом карт "Мир" в Турции

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) не зафиксировала проблем с приемом карт "Мир" у российских туристов в Турции, сообщил в четверг гендиректор НСПК Владимир Комлев.

"Ничего нового из плохого в Турции не произошло. Работа везде идет в нормальном режиме. Везде, где карты "Мир" принимались, они принимаются", - сказал он журналистам в Екатеринбурге.

"Мы изучали внимательно эту ситуацию, связались со всеми нашими турецкими партнерами. Они все подтвердили, что никаких поводов для волнений нет, работа продолжается также, как она продолжалась раньше", - добавил Комлев.

Единичные случаи, которые были и раньше

Вместе с тем, по словам главы НСПК , могли произойти "точечные единичные случаи в конкретном каком-то отеле" отказа от приема карт "Мир".

"Отмечу, что у нас много партнеров в Турции, некоторые их этих банков и раньше так поступали. Они не всегда готовы обслуживать, не во всех случаях, карты российских банков, попавших под санкции. Но это лишь некоторые из банков, и у россиян всегда есть возможность попросить, чтоб их карту приняли в другом терминале или подойти к другом банкомату", - пояснил Комлев.

По его словам, карты "Мир" в Турции "работают очень хорошо", обороты по ним растут с каждым днем. "Никаких спадов, сбоев не было. Карты ("Мир" - ИФ) продолжают принимать, и количество операций только увеличивается", - заключил он.

Информация о проблемах с картами "Мир"

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в некоторых турецких отелях с 10 сентября не работают карты "Мир". В среду Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала не соответствующей действительности информацию о том, что крупнейшие турецкие банки по распоряжению Центробанка Турции больше не проводят платежи по картам "Мир". В АТОР отметили, что туроператоры также не подтверждают прекращение приема этих карт турецкими отелями, уточнив, что проблемы с оплатой и снятием наличных могут эпизодически возникать с картами банков, попавших под западные санкции, но такое случалось и раньше.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.