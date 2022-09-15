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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

OFAC будет расценивать сотрудничество с НСПК как помощь в обходе санкций

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами России.

Такое разъяснение опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

В нем уточняется, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавила в список блокирующих санкций гендиректора НСПК Владимира Комлева.

НСПК - оператор карт "Мир" - была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

OFAC США Минфин НСПК
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