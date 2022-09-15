Депутаты в Нур-Султане поддержали переименование столицы Казахстана в Астану

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты маслихата (местный представительный орган власти) на заседании в четверг проголосовали за переименование столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану, передал корреспондент "Интерфакса".

Далее документ будет направлен на рассмотрение республиканской ономастической комиссии.

Столица Казахстана была переименована в Нур-Султан в марте 2019 года по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

Однако в начале сентября депутатская группа парламентариев "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") выступила с инициативой вернуть столице республики прежнее название Астана. Они ссылались на просьбы населения. Президент Токаев согласился включить предложение о возвращении прежнего названия столице Казахстана в конституционные поправки.

Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 гг. город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Нурсултана Назарбаева перенесена из Алма-Аты в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка - "столица").