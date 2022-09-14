Ономастическая комиссия поддержала переименование столицы Казахстана

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ономастическая комиссия столицы Казахстана обсудила вопрос о переименовании города из Нур-Султана в Астану и поддержала это предложение, сообщили в акимате столицы.

В обсуждении участвовали замдиректора Института истории государства Министерства науки и высшего образования, доктора исторических и педагогических наук, профессора, общественные деятели, писатели и другие.

Город, который в 1992 году власти независимого Казахстана переименовали из Целинограда в Акмолу, 10 декабря 1997 году стал столицей республики, а в 1998 году получил название Астана. В марте 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

В сентябре 2022 года парламентская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) предложила вернуть столице название Астана. Президент Токаев одобрил включение такой поправки к новый конституционный законопроект, который сейчас находится на рассмотрении.