Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В Казахстане рассмотрят поправку о возвращении столице прежнего названия

Президент Токаев не против этого, но считает, что нужно сохранить имена других объектов, названных в честь Назарбаева

В Казахстане рассмотрят поправку о возвращении столице прежнего названия
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил предложение группы депутатов включить в пакет поправок к Конституции страны предложение вернуть столице - Нур-Султану - прежнее название Астана, сообщил пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай.

По его словам, авторы инициативы опирались на многочисленные обращения граждан в период июньского референдума о предыдущих поправках к Конституции.

"Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства", - написал Желдибай в соцсети. Проект находится на рассмотрении Конституционного совета.

По словам Желдибая, Токаев "считает историческим фактом решающую роль Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы" и полагает, что "другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования".

В мае 2022 года Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте, который предложил избавиться от спорных названий времен СССР и Российской империи, вернуть столице название Астана и переименовать Казахстан в Казахское Государство.

Столица Казахстана была переименована в Нур-Султан по предложению президента страны Касым-Жомарта Токаева в марте 2019 года в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Столицей город стал в декабре 1997 года. До революции и в советское время город назывался Акмолинском, затем - Целиноградом. В 1992-1998 годах город носил название Акмола.

Летом 2022 года по итогам референдума вступили в силу поправки к Конституции Казахстана, которые ограничили права и полномочия президента и его родственников. Также из Конституции было исключено упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента Республики Казахстан - Елбасы (лидер нации) и о неизменности его статуса. В сентябре 2022 года Токаев инициировал новые изменения Конституции.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Нур-Султан Астана Нурсултан Назарбаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Папа римский прибыл в Казахстан

На похороны Елизаветы II не позвали Россию, Белоруссию и Мьянму

На похороны Елизаветы II не позвали Россию, Белоруссию и Мьянму

Франция созовет СБ ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе

Дипломатическое противостояние

Лавров получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Лавров получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о массированных ударах по подразделениям ВСУ на всех направлениях

Военная операция на Украине

В Кремле заявили об отсутствии российских учителей среди задержанных в Харьковской области

Сооснователь Peloton Джон Фоли покидает компанию

Умершие знаменитости

Умер режиссер Жан-Люк Годар

Умер режиссер Жан-Люк Годар

Цены на уран достигли максимумов с марта на фоне энергокризиса в Европе

Цены на уран достигли максимумов с марта на фоне энергокризиса в Европе

Пашинян сообщил о гибели 49 армянских военных в ночных боях на границе с Азербайджаном

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });