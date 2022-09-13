В Казахстане рассмотрят поправку о возвращении столице прежнего названия

Президент Токаев не против этого, но считает, что нужно сохранить имена других объектов, названных в честь Назарбаева

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил предложение группы депутатов включить в пакет поправок к Конституции страны предложение вернуть столице - Нур-Султану - прежнее название Астана, сообщил пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай.

По его словам, авторы инициативы опирались на многочисленные обращения граждан в период июньского референдума о предыдущих поправках к Конституции.

"Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства", - написал Желдибай в соцсети. Проект находится на рассмотрении Конституционного совета.

По словам Желдибая, Токаев "считает историческим фактом решающую роль Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы" и полагает, что "другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования".

В мае 2022 года Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте, который предложил избавиться от спорных названий времен СССР и Российской империи, вернуть столице название Астана и переименовать Казахстан в Казахское Государство.

Столица Казахстана была переименована в Нур-Султан по предложению президента страны Касым-Жомарта Токаева в марте 2019 года в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Столицей город стал в декабре 1997 года. До революции и в советское время город назывался Акмолинском, затем - Целиноградом. В 1992-1998 годах город носил название Акмола.

Летом 2022 года по итогам референдума вступили в силу поправки к Конституции Казахстана, которые ограничили права и полномочия президента и его родственников. Также из Конституции было исключено упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента Республики Казахстан - Елбасы (лидер нации) и о неизменности его статуса. В сентябре 2022 года Токаев инициировал новые изменения Конституции.