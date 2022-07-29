Путин поручил Хуснуллину обеспечить в ЛНР и ДНР нормальное прохождение зимы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину вместе с властями ДНР и ЛНР обеспечить готовность инфраструктуры к прохождению зимнего сезона.

"Руководство обеих республик обращается к нам с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части соответствующих населённых пунктов", - сказал глава государства на встрече с Хуснуллиным.

"Поэтому просил бы вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы. Тем более что сейчас разгар лета, но всё-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях с тем, чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья", - продолжил Путин.

Он также отметил, что руководство ДНР обратилось к России с просьбой помочь в строительстве в Мариуполе многопрофильного медицинского центра и перинатального центра в Донецке. В связи с этим он поручил Хуснуллину заняться решением и этого вопроса.

"Думаю, что в течение пары лет точно и то, и другое может быть построено, тем более что в Мариуполе - что касается многопрофильного медицинского центра - это можно сделать с ФМБА. Я с руководством этой структуры разговаривал: они готовы, у них есть, как вы знаете, соответствующие планы, заранее утверждённые", - сказал президент.

Он отметил, что ФМБА уже создало аналогичный центр в Ялте, поэтому построить новый им будет несложно.

В свою очередь, Хуснуллин заверил, что оба объекта уже в течение 2023 года можно будет ввести в строй.