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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Лавров заявил о полном совпадении оценок международной обстановки у РФ и Китая

Лавров заявил о полном совпадении оценок международной обстановки у РФ и Китая
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - У Москвы и Пекина полное совпадение оценок международной обстановки, нет никаких расхождений, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас полное совпадение оценок международной обстановки. Здесь у нас нет никаких расхождений. Будем продолжать координироваться свои действия, в том числе на предстоящей Генассамблее ООН", - сказал он в интервью программе "Москва.Кремль.Путин", отрывок которой выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, Лавров сказал: "Прекрасно. Как обычно. Всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами. Так было и на этот раз".

Сергей Лавров МИД РФ Китай
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