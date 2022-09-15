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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия придерживается принципа "одного Китая"

Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия придерживается принципа "одного Китая"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Путин подчеркнул, что РФ придерживается принципа "одного Китая".

"Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе", - сказал Путин.

Президент РФ заметил, что об этом он говорил и с главой парламента КНР совсем недавно во Владивостоке.

Также Путин заявил о готовности разъяснить председателю КНР позицию РФ по украинскому кризису. Президент РФ заявил, что понимает озабоченности Китая, связанные с этим кризисом.

"Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом, понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет, и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили", - сказал Путин в четверг на переговорах с Си Цзиньпином "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Владимир Путин Си Цзиньпин Китай Тайвань
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