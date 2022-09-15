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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Си Цзиньпин заявил о необходимости для КНР и РФ активнее помогать друг другу

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Самарканде заявил, что Пекин и Москва должны играть лидирующую роль в вопросе обеспечения стабильности в мире, сообщает китайский МИД.

"С учетом перемен, происходящих в мире... Китай будет работать с Россией, чтобы, будучи крупными странами, брать на себя лидирующие роли в вопросе обеспечения стабильности в охваченном переменами мире", - отмечается в сообщении.

Также Си Цзиньпин, как подчеркивает министерство, заявил, что "Китай будет работать с Россией над тем, чтобы усилить взаимную поддержку в вопросах, касающихся основополагающих интересов обеих стран. Также речь пойдет об усилении сотрудничества в торговле, сельском хозяйстве, связи и других сферах".

Кроме того, Си Цзиньпин заявил в важности усиления координации в рамках таких объединений, как БРИКС и ШОС.

Лидер КНР приветствовал позицию РФ по Тайваню: "похвалил Россию за приверженность принципу "одного Китая" и подчеркнул, что Тайвань является частью КНР".

Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе и придерживается принципа "одного Китая".

Китай Си Цзиньпин
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