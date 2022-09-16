Американские СМИ сообщают о подвижках в вопросе обмена заключенными между Россией и США

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - США отмечают подвижки в вопросе возвращения на родину находящихся в заключении американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана, сообщает телеканал CNN.

Как заявил телеканалу высокопоставленный представитель администрации США, в усилиях по освобождению Грайнер и Уилана есть "подвижки, но не прорыв".

По его словам, США призывают Россию выдвинуть "серьезное встречное предложение", однако "пока его не получили".

"Мы получили повторный запрос на то, что мы, как правительство, не в состоянии выполнить. Я не имею в виду, что мы не склонны сделать это, но мы не способны выполнить поставленную задачу. Это не в наших полномочиях", - заявил он.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что "были проведены обсуждения с российским правительством". Однако он признал, что процесс переговоров "определенно продвигается не с той скоростью, с которой нам хотелось бы".

27 июля CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что Байден одобрил идею сотрудников его администрации о том, чтобы попытаться обменять отбывающего тюремное заключение в США российского бизнесмена Виктора Бута на арестованную в РФ Грайнер и осужденного за шпионаж Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей.