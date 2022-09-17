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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Осужденный в РФ Пол Уилан сообщил семье о переводе в тюремную больницу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, сообщил по телефону семье о переводе в тюремную больницу, рассказал "Интерфаксу" брат Уилан - Дэвид.

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"Пол по-прежнему может ежедневно разговаривать с нашими родителями по телефону. Он сообщил им, что в пятницу, 16 сентября, его переводят обратно в тюремную больницу ИК-21", - сказал Дэвид Уилан.

При этом в разговоре с родственниками Пол Уилан отметил, что "не обращался за медицинской помощью и не знает, какую помощь ему окажут".

Отвечая на вопрос "Интерфакса", адвокаты Уилана сообщили, что не знают о переводе их подзащитного в больницу.

"Нам об этом никто ничего не сообщал. Но я не исключаю, что с учетом обсуждения возможного обмена его могут перевести в больницу для общего обследования", - сказал один из адвокатов Владимир Жеребенков.

Также Дэвид Уилан рассказал о встрече их сестры Элизабет с президентом США Джо Байденом. При этом он не стал раскрывать детали беседы, сославшись на конфиденциальность встречи.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Сейчас американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

Пол Уилан
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