В новый пакет военной помощи США Украине вошли боеприпасы для ракетных систем HIMARS

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - США поставят Украине новую партию артиллерийских снарядов и боеприпасов для РСЗО HIMARS, а также другую военную технику и оборудование, сообщил Пентагон.

В частности, в новый пакет военной помощи вошли "дополнительные" боеприпасы для ракетных систем HIMARS, 36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов, 1 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов.

Кроме того, США поставят Киеву четыре противоартиллерийских радара, грузовые автомобили и прицепы для транспортировки тяжелого оборудования, системы противодействия БПЛА, оборудование для разминирования, противопехотные боеприпасы Claymore, средства для взрывных работ, стрелковое оружие и патроны к нему, приборы ночного видения, снаряжение для холодной погоды, говорится сообщении.

В нем отмечается, что в общей сложности с приходом к власти президента Джо Байдена США выделили Украине примерно $15,8 млрд на помощь в области безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине на эти цели около $17,9 млрд и более $15,1 млрд - с начала Россией спецоперации на Украине.

"Чтобы удовлетворить меняющиеся потребности Украины Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине необходимые вооружения", - подчеркнул Пентагон.

Как сообщалось, Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $600 млн.

В распространенном меморандуме Байдена говорится, что он "делегировал госсекретарю полномочия" на выделение Украине "суммы до $600 млн".

Она выделяется за счет "сокращения расходов на статьи Министерства обороны".