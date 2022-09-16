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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $600 млн, сообщил Белый дом.

В распространенном меморандуме президента говорится, что он "делегировал госсекретарю полномочия" на выделение Украине "суммы до $600 млн".

Она выделяется за счет "сокращения расходов на статьи Министерства обороны" и предусматривает также "военное образование и подготовку кадров".

Содержание пакета помощи не раскрывается.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя выделение нового пакета помощи, подчеркнул, что "президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется".

"Возможности, которые мы предоставляем, тщательно откалиброваны, чтобы максимально (...) укрепить позиции Украины за столом переговоров, когда придет время", - сказал госсекретарь.

Агентство Bloomberg напомнило, что "эта помощь ознаменует 21-й случай, когда администрация сократила запасы США для отправки оружия на Украину с начала войны". Всего неделю назад "из тех же средств Украине было выделено в качестве помощи $675 млн".

Джо Байден США
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