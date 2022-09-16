В Киргизии сообщили о 31 пострадавшем в боях на границе с Таджикистаном

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В ходе боев на киргизско-таджикской границе 31 человек получил ранения, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Минздраве Киргизии.

"По оперативным данным на 13:00, в Баткенскую областную объединенную больницу поступили еще 13 пострадавших", - сказал представитель Минздрава. Таким образом, по его словам, всего госпитализирован с различными травмами 31 пострадавший. По состоянию и диагнозам информация будет дана позже.

Ранее Погранслужба ГКНБ Киргизии сообщила, что в 6:00 (3:00 по московскому времени) таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов погранслужбы Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. Позже начался минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда.

Позднее таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Киргизские военнослужащие, дислоцированные на данном направлении, ведут ответный огонь.

Со своей стороны, пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана заявил об атаках киргизских военных по всем направлениям госграницы.

Позднее пресс-центр Погранвойск ГКНБ Таджикистана выступил с заявлением о том, что "усилия таджикской стороны по стабилизации обстановки на государственной границе РТ и КР до 11:10 не дают результатов, так как киргизская сторона продолжает вооруженные конфликты и избегает решения вопроса путём переговоров".

"Дважды киргизские военнослужащие ответили на одностороннее прекращение огня республики Таджикистан интенсивным огнём из всех видов оружия в сторону населенных пунктов", - говорится в заявлении.

При этом таджикские пограничники утверждают, что "киргизские военнослужащие используют подразделения специального назначения".