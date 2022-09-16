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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Киргизия сообщила об обстреле Баткена со стороны Таджикистана из систем залпового огня

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В результате обстрела из ракетных систем залпового огня (РСЗО) со стороны Таджикистана в Баткене разрушены объекты инфраструктуры, сообщила в пятницу пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

"Окрестности аэропорта города Баткен (областной центр Баткенской области Киргизии) и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в городе разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

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Ранее Погранслужба ГКНБ Киргизии сообщила, что в 6:00 (3:00 по московскому времени) таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов погранслужбы Киргизии и позиций киргизской стороны в нескольких местах из стрелкового и группового оружия. Позже начался минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда.

Позднее таджикская сторона начала обстрел в нескольких местах Лейлекского района Баткенской области. Киргизские военнослужащие, дислоцированные на данном направлении, ведут ответный огонь.

Пресс-служба ГКНБ Киргизии заявляет, что таджикская сторона, "нарушив все ранее достигнутые договоренности, вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру киргизско-таджикской госграницы в Баткенской области". По данным ведомства, сейчас вооруженные столкновения продолжаются, таджикская сторона применяет танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня (РСЗО) и авиацию.

По последним данным, пострадал 31 человек.

МИД Киргизии выразил ноту протеста Таджикистану из-за боестолкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.

Киргизия Баткен Таджикистан
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