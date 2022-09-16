Таджикистан сообщил об использовании Киргизией тяжелых орудий для обстрела границы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Киргизские военные предпринимают атаки по всем направлениям государственной границы с Таджикистаном, сообщил в пятницу пресс-центр пограничных войск Госкомитета национальной безопасности республики Таджикистан.

"По состоянию на 10:00 часов продолжаются вооруженные конфликты. Военные силы соседней страны (Киргизии - ИФ) с использованием всех видов имеющихся тяжелых орудий и огнестрельного оружия подвергли интенсивной минометной бомбёжке и обстрелу приграничные сёла Таджикистана, гражданские сооружения и дома жителей", - говорится в заявлении пресс-центра.

Сообщается, что "соответствующими органами Таджикистана два раза: в 6:30 и 7:30 был предпринят односторонний шаг по прекращению огня и предложено провести переговоры, однако военнослужащие Киргизии проигнорировали эти предложения и из всех видов индивидуального, группового оружия и военной техники подвергли населенные пункты Таджикистана интенсивному обстрелу".

"Военнослужащие подразделений специального назначения Киргизской республики в населенных пунктах Богистон и Лакон города Исфары совершили вооруженное нападение на дома мирных жителей, подожгли жилые дома и вспомогательные сооружения", - сообщает пресс-центр.

Отмечается, что усилия стороны Таджикистана по стабилизации ситуации не дают положительного результата, так как военнослужащие Киргизии игнорируют предложения о мирных переговорах.

Ранее Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщила, что Таджикистан использует на киргизско-таджикской границе тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня (РСЗО) и авиацию, по всей границе идут тяжелые бои. Отмечалось, что госпитализированы 18 пострадавших.