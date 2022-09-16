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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Представители властей Херсонской области находились в здании администрации во время удара

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В здании военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области, которое подверглось в пятницу ракетному удару, находились министры и члены ВГА, сообщили журналистам в администрации.

Информацию подтвердила журналистам заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева.

"Меня спас какой-то парень. Схватил за руку при первом прилете, тащил, помог из-под завалов вылезти", - рассказала Губарева.

Она также сообщила, что видела начальника департамента труда и социальной политики Херсонской области Аллу Бархатнову в крови.

Ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил журналистам, что здание военно-гражданской администрации Херсонской области подверглось в пятницу ракетному удару.

Судя по фото и видео очевидцев, опубликованных в соцсетях, в результате удара есть раненые, здание частично разрушено.

Хроника 24 февраля – 16 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область
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