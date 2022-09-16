В Херсонской области сообщили о ракетном ударе по зданию администрации региона

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Здание военно-гражданской администрации Херсонской области подверглось в пятницу ракетному удару, сообщил журналистам заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Удар пришелся прямо в здание администрации. Подробности выясняем", - сказал Стремоусов.

Министр здравоохранения области Вадим Ильмиев сообщил "Интерфаксу", что на место выехали машины скорой помощи, центр города оцеплен.

Судя по фото и видео очевидцев, опубликованных в соцсетях, в результате удара есть погибшие и раненые, здание администрации частично разрушено.

В настоящее время Херсонская область находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.