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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Власти сообщили о гибели человека в результате удара по зданию администрации в Херсоне

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Пять ракет из американской системы залпового огня HIMARS попало по зданию военно-гражданской администрации (ВГА) в центре Херсона, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"В мой кабинет прилетели пять HIMARS. Есть один погибший среди мирного населения. Больше пока ничего не могу сказать", - сказал Стремоусов.

Он также отметил, что в момент ракетного обстрела в здании было много людей.

Ранее министр здравоохранения области Вадим Ильмиев сообщил агентству, что трое пострадавших в результате удара госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбор завалов продолжается.

Замглавы ВГА Екатерина Губарева уточнила в своем телеграм-канале, что удар произошел "во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов".

Херсонская область
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