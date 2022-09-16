Китай введет санкции против глав оборонных компаний США из-за Тайваня

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Китай введет санкции против руководителей американских военно-промышленных компаний Raytheon Technologies и Boeing Defense из-за потенциальной продажи вооружений Тайваню, сообщает в пятницу издание Global Times со ссылкой на МИД страны.

В частности, по информации издания, власти Китая намерены ввести санкции против генерального директора и главы Raytheon Technologies Грегори Хейса и президента и генерального директора Boeing Defense, Space and Security Теда Колберта. По словам представителя МИД Мао Нин, такая мера нужна чтобы защитить суверенитет и интересы безопасности Китая.

Представитель МИД заявила, что Китай призывает США прекратить оружейные сделки с Тайванем и отметила, что Китай продолжит принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета.

В начале месяца администрация президента США Джо Байдена официально запросила у Конгресса разрешения продать Тайваню партию оружия на сумму около $1,1 млрд, в которую в том числе вошли 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II и 100 тактических ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder.

Также ранее на этой неделе комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект, направленный на укрепление связей с Тайванем и предоставление Тайбэю военной помощи на $4,5 млрд. Законопроект предполагает выделение Тайваню $4,5 млрд на оборону в течение четырех лет, а также возможность вводить санкции в отношении китайских чиновников и финансовых учреждений в случае каких-либо действий, направленных против острова.