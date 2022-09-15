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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Комитет Сената США одобрил выделение военной помощи Тайваню на $4,5 млрд

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект, направленный на укрепление связей с Тайванем и предоставление Тайбэю военной помощи на $4,5 млрд, сообщает Bloomberg.

"В поддержку законопроекта выступили 17 сенаторов, 5 проголосовали "против", после чего документ был направлен уже на рассмотрение всем составом Сената", - говорится в сообщении.

По информации агентства, законопроект предполагает выделение Тайваню $4,5 млрд на оборону в течение четырех лет, а также возможность вводить санкции в отношении китайских чиновников и финансовых учреждений в случае каких-либо действий, направленных против острова.

Сенатор-демократ Боб Менендес, который возглавляет комитет и является соавтором законопроекта, заявил, что "США не стремятся к войне или усилению напряженности с Пекином", но должны "мыслить трезво".

При этом, как отмечает Bloomberg, окончательная судьба законопроекта еще не решена, так как некоторые его положения вызывают недовольство у Белого дома.

Агентство уточняет: несмотря на то что администрация США согласна с некоторыми положениями документа, "законопроект рискует нарушить тщательно выверенную политику "одного Китая", в соответствии с которой США более 40 лет строили отношения с Пекином".

Тайвань США
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