В ЛНР сообщили, что генпрокурор республики пострадал при взрыве в Луганске

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко, по предварительным данным, получил ранения в результате взрыва в здании Генеральной прокуратуры ЛНР в Луганске, заявили "Интерфаксу" в экстренных службах города.

"По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко оказался в зоне поражения взрыва и получил ранения", - сообщили там.

В экстренных службах отметили, что "эпицентр взрыва в здании Генпрокуратуры находился возле его (Горенко - ИФ) кабинета".

Ранее в пятницу представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что взрыв произошел в здании Генеральной прокуратуры Луганской народной республики в Луганске.

"По предварительным данным, есть жертвы", - сказал Марочко "Интерфаксу".

Как сообщили агентству очевидцы происшествия, на третьем этаже здания Генпрокуратуры ЛНР видны повреждения от взрыва. Сотрудники ведомства эвакуированы из здания, а на месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.