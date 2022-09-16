Экстренные службы сообщили о гибели генпрокурора ЛНР в результате взрыва в Луганске

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко, по предварительным данным, погиб в результате взрыва в здании Генпрокуратуры ЛНР, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах Луганска.

"По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает подтверждением информации от официальных властей ЛНР.

Как пояснили в экстренных службах, в кабинете генпрокурора ЛНР в центре Луганска могло сработать самодельное взрывное устройство.

"По предварительным данным, речь идет о самодельном взрывном устройстве. Это основная версия", - сказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах Луганска "Интерфаксу" сообщали, что Горенко "оказался в зоне поражения взрыва и получил ранения".