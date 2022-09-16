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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

В ЛНР сообщили о взрыве в здании Генпрокуратуры республики

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Взрыв прогремел в здании генеральной прокуратуры Луганской народной республики в Луганске, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В центре Луганска в здании генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв. По предварительным данным, есть жертвы", - заявил Марочко в пятницу "Интерфаксу".

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы происшествия, на третьем этаже здания Генпрокуратуры ЛНР видны повреждения от взрыва. Сотрудники ведомства эвакуированы из здания, а на месте работают сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов.

Хроника 24 февраля – 16 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Луганск
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