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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Вместе с генпрокурором ЛНР погиб его заместитель

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В результате взрыва самодельного взрывного устройства в здании генеральной прокуратуры ЛНР погиб не только генпрокурор региона Сергей Горенко, но и замгенпрокурора Екатерина Стегленко, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах Луганска. Затем гибель обоих подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Днем 16 сентября в здании генпрокуратуры произошел взрыв, сообщил ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В здании прошла эвакуация. Очевидцы сообщали, что с улицы видны повреждения на третьем этаже здания.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах сначала сообщил, что Горенко находился в зоне взрыва и был ранен, затем - что генпрокурор погиб.

Хроника 24 февраля – 16 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Луганск Сергей Горенко
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