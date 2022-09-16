Вместе с генпрокурором ЛНР погиб его заместитель

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В результате взрыва самодельного взрывного устройства в здании генеральной прокуратуры ЛНР погиб не только генпрокурор региона Сергей Горенко, но и замгенпрокурора Екатерина Стегленко, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах Луганска. Затем гибель обоих подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Днем 16 сентября в здании генпрокуратуры произошел взрыв, сообщил ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В здании прошла эвакуация. Очевидцы сообщали, что с улицы видны повреждения на третьем этаже здания.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах сначала сообщил, что Горенко находился в зоне взрыва и был ранен, затем - что генпрокурор погиб.