Минобороны РФ сообщило о более чем 400 убитых и раненых украинских военных

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В результате российских ударов по позициям украинских войск в Николаевской, Харьковской областях и Донецкой народной республике (ДНР) убиты и ранены свыше 400 человек, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и раненными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

"Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" ВСУ", - заявил генерал.

По его словам, ударом по Харькову уничтожены позиции формирования "Кракен", а близ Двуречной и Купянска Харьковской области - пункты дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ.

"В районе населенного пункта Северск (ДНР) высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные за сутки сбили в ДНР, Херсонской и Запорожской областях 53 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха" и произведенных в США HIMARS.

"Уничтожены в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населённых пунктов Авдотьино Донецкой народной республики, Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Весёлое Херсонской области и Мирное Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его словам, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотников в ДНР и Херсонской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5616 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил он.