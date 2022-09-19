Минобороны РФ сообщило об уничтожении огневыми ударами за сутки более 300 бойцов ВСУ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В ходе специальной военной операции на Украине за минувшие сутки уничтожены более 300 военнослужащих противника, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 80-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники", - сказал Конашенков.

По его словам, "высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогорка Херсонской области уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих".

"В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Першотравневое Днепропетровской области потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными", - сообщил Кнашенков.

"В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона "Карпатская сечь" в городе Запорожье уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков", - сообщил Конашенков.

Кроме того, сказал он, уничтожены четыре единицы бронетехники противника.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево Донецкой народной республики (ДНР), Полтавка, Чаривное Запорожской области, Костомаровка Кировоградской области, Бармашово Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах", - сообщил Конашенков.

Он также заявил, что российские средства ПВО сбили украинский военный самолет Су-25 в районе населенного пункта Александровка Херсонской области.

Также, по его словам, за сутки средствами ПВО были сбиты 14 украинских беспилотников в ДНР, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

"В районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, в районах населенных пунктов Белозёрка и Червоный Маяк Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У", - добавил Конашенков.

Также по данным министерства, были перехвачены 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ДНР, Николаевской и Херсонской области.

Всего, по данным Минобороны РФ, в ходе военной операции на Украине было уничтожено 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и бронемашин, 839 боевых машин РСЗО, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 автомобиля.