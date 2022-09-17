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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

США и Киев продолжают обсуждать возможности поставок Украине Patriot и F-16

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Украина в последнее время перестала публично запрашивать у США высококачественное оружие, такое, как системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники Gray Eagle, однако переговоры между сторонами на эту тему не прекратились, сообщает издание Politico.

"За кулисами не прекращается поиск оружия, которое могло бы переломить ход конфликта (...). Но в последние недели произошел сдвиг от громких призывов к поставкам систем противовоздушной обороны и истребителей к более тихим переговорам", - утверждает газета со ссылками на источники.

Издание пишет, что обсуждение вопроса о поставках Patriot, "находится на ранней стадии в Минобороны США, и окончательное решение будет принимать президент Джо Байден".

"Но тот факт, что официальные лица говорят о такой возможности, является серьезным сдвигом по сравнению с весной этого года, когда они отвергли эту идею", - говорится в статье.

Одним из препятствий для положительного решения о поставках Patriot Киеву является "их относительная нехватка", поскольку эти системы задействованы в странах-союзниках США в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

Politico сообщает, что Пентагон недавно заключил контракт на $182 млн с Raytheon Technologies на производство передвижного зенитного ракетного комплекса NASAMS, средства направляются за счет Инициативы содействия безопасности Украины.

Первые две системы будут поставлены в течение следующих двух месяцев, сообщил Пентагон накануне.

"Если план будет реализован, вполне вероятно, что США подпишут контракт с Raytheon на создание дополнительных систем для Киева, вместо того, чтобы передавать (...) батареи Patriot из запасов США", - говорится в публикации.

Что касается F-16, то спрос на них растет, поскольку все больше восточноевропейских стран отказываются от своих старых самолетов, надеясь на поставки новых. Кроме того, "Тайвань по-прежнему занимает первое место в списке приоритетов для самолетов и запасных частей к ним", отмечает Politico.

По данным издания, переговоры о поставках Gray Eagle еще продолжаются. В то же время существуют опасения потенциальной потери технологий, применяемых в беспилотниках, если они будут сбиты российскими военными.

Издание отмечает, что Patriot, F-16 и Gray Eagle не вошли в список оружия, которое Украина запросила у США на 2023 год.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что этот список был передан на рассмотрение американским законодателям.

США Украина Patriot F-16
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