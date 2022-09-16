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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

США в ближайшие два месяца поставят Украине два ЗРК NASAMS

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в течение следующих двух месяцев поставят Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS, заявил в пятницу представитель Пентагона Пат Райдер.

"Ожидается, что два комплекса NASAMS поставят в течение ближайших двух месяцев", - сказал Райдер на брифинге.

Ранее в пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $600 млн.

По данным представителя Пентагона, с февраля США поставили Украине помощь в области безопасности на сумму около $15,1 млрд, а с 2014 года - приблизительно на $17,9 млрд.

США Украина NASAMS
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