Землетрясение не затронуло строящуюся АЭС "Аккую" в Турции

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - После землетрясения не было выявлено повреждений на площадке строящейся АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин, там проводят диагностику для безопасного продолжения работ, сообщила через пресс-службу "Росатома" гендиректор АО "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева.

"Нас всех очень встревожила информация о землетрясении, произошедшем сегодня ночью в Центральной Турции. Подземные толчки силой около 3 баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС "Аккую", но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили", - сказала она.

Специалисты проводят диагностику "для того чтобы убедиться, что строительно-монтажные операции можно продолжать в безопасном режиме".

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции ранним утром 6 февраля. Сейсмологи оценили в 7,8 магнитуду первого подземного толчка с эпицентром близ города Газиантеп, он ощущался в нескольких странах. Обрушились многие здания. В Турции и Сирии погибли сотни людей, пострадали тысячи.

"Росатом" возводит в Турции АЭС "Аккую", которая строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар".

Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года Передача этого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок №2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 года. Старт началу строительства блока №3 этой АЭС был дан 10 марта 2021 года. В июле 2022 года "Росатом" начал строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую".