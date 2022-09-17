Таджикистан и Киргизия снова договорились прекратить огонь на границе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Таджикистан и Киргизия на очередном раунде переговоров в субботу вечером достигли договоренности о прекращении огня на границе, сообщили в пресс-центре пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

"Однако ситуация на государственной границе Таджикистана и Киргизии в этом регионе остается сложной", - сказано в сообщении.

Так, по данным погранвойск Таджикистана, военные Киргизии в субботу днем несколько раз нарушали объявленный ранее режим прекращения огня.

"Вооруженные силы Киргизии проигнорировали условия и требования объявленного прекращения огня и 17 сентября в 11:50 открыли огонь из боевой техники "Град" с позиции Чон-Алайского района Ошской области Киргизии по домам жителей села Тоджварон сельсовета Сайлибобад Лахшского района Таджикистана", - заявили в пресс-центре таджикского погрануправления.

Сообщается, что в результате этого обстрела ранения получили четыре человека, разрушено три дома.

"В 17:20 и повторно в 18:10 пограничники Киргизии в нарушение договоренности открыли огонь из всех видов тяжелого и стрелкового оружия, групповой и боевой техники "Град" по населенным пунктам Лахшского района Республики Таджикистан", - отметили в пресс-центре.

Ранее в субботу в Киргизии также заявляли о нарушении Таджикистаном режима прекращения огня.

16 сентября главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 по Москве). Однако в субботу стороны обвинили друг друга в новых обстрелах.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября.