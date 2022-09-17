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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В Бишкеке сообщили о нарушении таджикской стороной режима прекращения огня

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Таджикская сторона открыла огонь по киргизским пограничникам заставы "Карамык", сообщает в субботу Погранслужба Киргизии.

"Нарушив в очередной раз все договоренности о прекращении огня и отводе войск и сил от линии границы, таджикская сторона открыла огонь из стрелкового и группового оружия по пограничникам заставы "Карамык" Погранслужбы Киргизии", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Погранслужбе отметили, что по состоянию на 18:20 обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области вновь характеризуется как напряженная.

Личный состав подразделений Погранслужбы, дислоцированный в Чон-Алайском районе, проводит мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона, по данным киргизской стороны, применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека, пострадали 122 человека. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

Киргизия Таджикистан
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