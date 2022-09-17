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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В Киргизии сообщили о 129 пострадавших в ходе столкновений на границе с Таджикистаном

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Число пострадавших во время боестолкновений на киргизско-таджикской границе составило 129 человек, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава Киргизии.

Семеро отправлены на амбулаторное лечение, говорится в сообщении.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона, по данным киргизской стороны, применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

В субботу Таджикистан и Киргизия обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

Глава Баткенской области Киргизии Абдикарим Алимбаев сообщил в субботу, что таджикские военнослужащие покинули киргизские населенные пункты, которые были заняты в пятницу во время вооруженного конфликта на границе двух стран. В области введен режим чрезвычайной ситуации.

Вечером в субботу сообщалось, что Таджикистан и Киргизия на очередном раунде переговоров достигли договоренности о прекращении огня на границе.

Киргизия Таджикистан
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