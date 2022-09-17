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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Российские силовики нейтрализовали группу вооруженных лиц в Херсоне

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Группа вооруженных лиц нейтрализована в субботу вечером в Херсоне, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Группа вооруженных лиц. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали. Место огневого контакта было оперативно блокировано", - сказал он.

Среди мирных жителей жертв и пострадавших нет. В настоящий момент стрельба закончилась.

Ранее в центре Херсона местные жители слышали стрельбу. Судя по видео очевидцев, опубликованным в соцсетях, перестрелка была в районе улицы Ушакова - это центральная улица Херсона. На кадрах видна российская военная техника. Звуки стрельбы продолжались не менее 30 минут.

Хроника 24 февраля – 17 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Херсон
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