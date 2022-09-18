Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 сентября

Нейтрализация группы вооруженных лиц в Херсоне, увеличение числа погибших на таджикско-киргизской границе, возбуждение дела об обстрелах села Красный Хутор

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские силовики нейтрализовали группу вооруженных лиц в Херсоне. Среди мирных жителей жертв и пострадавших нет. Судя по видео очевидцев в соцсетях, перестрелка была в районе улицы Ушакова.

- В Киргизии сообщили об увеличении числа погибших на границе с Таджикистаном до 36 человек. По словам собеседника "Интерфакса" в Минздраве Киргизии, количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 129 человек.

- Возбуждено дело об обстрелах белгородского села Красный Хутор. В СКР сообщили, что следователи установят все обстоятельства, а также лиц, причастных к совершению данного преступления.

- Азербайджан сообщил о передаче Армении 32 тел погибших в ходе недавних боестолкновений. В Баку добавили, что в настоящее время проводится осмотр других тел армянских военнослужащих, которые также будут переданы в ближайшее время.

- Российские военные подтвердили гибель пятерых военных САР в результате авиаударов Израиля. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, истребители F-16 ВВС Израиля нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами и десятью управляемыми авиационными бомбами. Силы ПВО вооруженных сил САР уничтожили две ракеты и шесть бомб.