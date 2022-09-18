В Киргизии заявили об увеличении числа погибших на границе с Таджикистаном до 46 человек

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области на границе с Таджикистаном возросло до сорока шести человек, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава Киргизии.

"По оперативным данным, переданным из Баткенской области в организации здравоохранения Баткена (областной центр), поступили тела еще 10 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 46 человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 140 человек, семь из них отправлены на амбулаторно лечение.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон.

Таджикистан утверждает, что конфликт был спровоцирован погранвойсками Киргизии, сообщает о более чем 30 жертвах с таджикской стороны.

В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.