Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Киргизии заявили об увеличении числа погибших на границе с Таджикистаном до 46 человек

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области на границе с Таджикистаном возросло до сорока шести человек, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава Киргизии.

"По оперативным данным, переданным из Баткенской области в организации здравоохранения Баткена (областной центр), поступили тела еще 10 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 46 человек", - говорится в сообщении.

В миреВ Киргизии объявили 19 сентября Днем траураЧитать подробнее

По данным Минздрава, число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 140 человек, семь из них отправлены на амбулаторно лечение.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон.

Таджикистан утверждает, что конфликт был спровоцирован погранвойсками Киргизии, сообщает о более чем 30 жертвах с таджикской стороны.

В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

Киргизия Таджикистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лондон готовится к прибытию на похороны Елизаветы II до миллиона человек

Лондон готовится к прибытию на похороны Елизаветы II до миллиона человек

Херсонские власти сообщили о ракетном ударе по центру города

В Ереване проходит митинг с требованием выхода из ОДКБ

В Ереване проходит митинг с требованием выхода из ОДКБ

Ливни и сильный ветер обрушились на японский остров Кюсю

Ливни и сильный ветер обрушились на японский остров Кюсю

В Киргизии объявили 19 сентября Днем траура

Военная операция на Украине

Военные РФ отразили попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

На Тайване произошло сильное землетрясение

Делегация США прибыла на Байконур для участия в перекрестном полете на МКС

Делегация США прибыла на Байконур для участия в перекрестном полете на МКС

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 сентября

В Киргизии сообщили об увеличении числа погибших на границе с Таджикистаном до 36 человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });