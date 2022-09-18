В Киргизии заявили, что обстановка на границе с Таджикистаном спокойная

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил, сообщает в воскресенье Госкомитет национальной безопасности Киргизии.

"На 14:00 обстановка на границе Киргизии и Таджикистана остается спокойной, с тенденцией на ее стабилизацию. Стороны сохраняют договоренности о прекращении огня и отводе соответствующих сил", - говорится в сообщении ГКНБ.

По данным пресс-службы ведомства, на линии границы каких-либо попыток эскалации, выстрелов не зафиксировано.

Соответствующие комиссии осуществляют совместную работу по деэскалации обстановки на приграничной территории и снижению напряженности между двумя государствами.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

16 сентября боестолкновения продолжились в Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области и Чон-Алайском районе Ошской области.

По данным Погранслужбы Киргизии, 17 сентября таджикская сторона обстреляла позиции Внутренних войск МВД Киргизии в Баткенском районе, а также несколько позиций киргизских пограничников в Чон-Алайском районе Ошской области Киргизии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 36 человек, 134 получили ранения. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.